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توزر: استرجاع عقّار دولي فلاحي يمسح 15,5 هكتارا في منطقة الظافريّة بتمغزة

Publié le Lundi 05 Juin 2023 - 14:13 قراءة: 0 د, 34 ث
      
استرجعت مصالح الإدارة الجهويّة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتوزر، صباح اليوم الاثنين، عقارا دولي ذو صبغة فلاحية عبر إزالة مظاهر التحوّز لأرض تمسح 15.5 هكتارات في منطقة الظافرية من معتمدية تمغزة، وذلك تنفيذا لقرار إزالة صادر عن والي الجهة، وفق المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية التهامي جفال.
وأوضح جفال، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الأرض هي جزء من منطقة سقوية مبرمجة للإنجاز في منطقة الظافرية بمساحة إجمالية قدرها 300 هكتار، والتي تعمّد أحد الأشخاص الاستحواذ عليها بشكل غير قانوني وتسييجها بواسطة أعمدة اسمنتية وأسلاك دون الشروع في عمليات الغراسة.
وأشار إلى أن تنفيذ القرار تم بحضور السلط المحلية بمعتمدية، تمغزة ومصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية، والأجهزة الأمنية.


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