اتحاد جدة السعودي يقترب من ضم سيرجيو راموس

كشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين ان نادي اتحاد جدة السعودي يسعى حاليا لضم سيرجيو راموس بعد نهاية عقده مع النادي الفرنسي باريس سان جيرمان في ختام منافسات الموسم الحالي.

وأكدت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن نادى الاتحاد يستهدف جمع ثنائي ريال مدريد السابق سيرجيو راموس وكريم بنزيما مجددا، ولكن في البطولة السعودية، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت تقارير إلى اقتراب راموس من الانتقال لأحد أندية البطولة السعودية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما أصبح لاعبا حرا في الوقت الحالي عقب رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضافت الإذاعة الإسبانية "هناك حديث داخل نادى الاتحاد عن إمكانية ضم هؤلاء اللاعبين بن زيمة ونجولو كانتي وراموس للفريق هذا الصيف".



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وأعلن باريس سان جيرمان رحيل راموس بعد نهاية عقده مع النادي الفرنسي في ختام منافسات الموسم الحالي بعدما انضم لباريس في صيف 2021 قادما من ريال مدريد لمدة موسمين ينتهي في جوان الجاري.

كما أعلن ريال مدريد رحيل كريم بن زيمة عن الفريق بعد 14 عاما بقميص "الميرنغي"، وربطته العديد من التقارير بالانتقال لنادي الاتحاد السعودي.



