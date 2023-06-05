توزر: السيطرة على حريقين منفصلين في واحة حامة الجريد تسببا في حرق جزئي ل110 من أصول النخيل

تمت في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين، السيطرة على حريقين منفصلين بواحة حامة الجريد من ولاية توزر، حيث اندلع الحريق الأول عشية أمس الاحد واندلع الثاني على بعد حوالي كيلومتر من الأول مساء الاحد، وتسببا في حرق جزئي ل110 من أصول النخيل، بحسب المدير الجهوي للحماية المدنية مبروك السعفي.



وبين المصدر ذاته في تصريح لصحفية "وات" أن فرق الحماية المدنية وجهت معداتها على عين المكان بمعاضدة من مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والمجمع المائي بواحة حامة الجريد والسلط المحلية، وتمكنت من اخماد الحريق الأول وتفادي انتشار النيران للواحات المجاورة في وقت وجيز، وأدى الحريق الأول الى حرق جزئي ل50 من أصول النخيل ومساحة تقدر بحوالي هكتار من الأعشاب الجافة والقصب.





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