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توزر: السيطرة على حريقين منفصلين في واحة حامة الجريد تسببا في حرق جزئي ل110 من أصول النخيل

Publié le Lundi 05 Juin 2023 - 11:31 قراءة: 0 د, 58 ث
      
تمت في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين، السيطرة على حريقين منفصلين بواحة حامة الجريد من ولاية توزر، حيث اندلع الحريق الأول عشية أمس الاحد واندلع الثاني على بعد حوالي كيلومتر من الأول مساء الاحد، وتسببا في حرق جزئي ل110 من أصول النخيل، بحسب المدير الجهوي للحماية المدنية مبروك السعفي.

وبين المصدر ذاته في تصريح لصحفية "وات" أن فرق الحماية المدنية وجهت معداتها على عين المكان بمعاضدة من مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والمجمع المائي بواحة حامة الجريد والسلط المحلية، وتمكنت من اخماد الحريق الأول وتفادي انتشار النيران للواحات المجاورة في وقت وجيز، وأدى الحريق الأول الى حرق جزئي ل50 من أصول النخيل ومساحة تقدر بحوالي هكتار من الأعشاب الجافة والقصب.

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واندلع الحريق الثانى من نفس الواحة على بعد حوالي كيلومتر وبعد وقت وجيز من السيطرة على الحريق الأول، بحسب توضيح المصدر ذاته، وقد أتى على حوالي هكتار ونصف من الأعشاب الجافة والقصب وحرق جزئي لحوالي 60 من أصول النخيل.

واكد المدير الجهوي، الانتهاء من اخماد الحريقين ومن القيام بعمليات التبريد، لافتا الى أنه تم تجنب انتقال النيران الى الواحات المجاورة في ظل سرعة رياح قدرت بين 40 و50 كلم في الساعة.


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