مونديال الشباب تحت 20 عاما - كوريا الجنوبية واوروغواي الى المربع الذهبي

أوقف منتخب كوريا الجنوبية مسيرة منتخب نيجيريا بمونديال الشباب تحت 20 عاما المقام حاليا بالارجنتين بفوزه عليه 1-0 بعد تمديد الوقت في الدور ربع النهائي امس الاحد.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 95 بواسطة شوي سوك هيون.

كما ضمن منتخب اوروغواي ترشحه الى المربع الذهبي بتغلبه على نظيره الأمريكي 2-0 في دور الثمانية. وسجل هدفي منتخب اوروغواي اندرسون دواراتي في الدقيقة 21 وجوشوا ويندر خطا في مرمى فريقه في الدقيقة 56.