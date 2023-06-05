Babnet

مونديال الشباب تحت 20 عاما - كوريا الجنوبية واوروغواي الى المربع الذهبي

Publié le Lundi 05 Juin 2023 - 08:34 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أوقف منتخب كوريا الجنوبية مسيرة منتخب نيجيريا بمونديال الشباب تحت 20 عاما المقام حاليا بالارجنتين بفوزه عليه 1-0 بعد تمديد الوقت في الدور ربع النهائي امس الاحد.
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 95 بواسطة شوي سوك هيون.
كما ضمن منتخب اوروغواي ترشحه الى المربع الذهبي بتغلبه على نظيره الأمريكي 2-0 في دور الثمانية. وسجل هدفي منتخب اوروغواي اندرسون دواراتي في الدقيقة 21 وجوشوا ويندر خطا في مرمى فريقه في الدقيقة 56.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267800


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
 | 0
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:25 19:37 16:09 12:25 05:01 03:11
Babnet
23°
 Babnet26° Babnet % 64 :الرطــوبة
تونــس Babnet19°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-1925°-2128°-1929°-2231°-25
  • Avoirs en devises
    21352,3

  • (2 juin)
  • Jours d'importation
    92
  •              1 € = 3,33340 DT        1$ =3,11950 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 juin)   935,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*