الرابطة الاولى - فوز اتحاد المنستير و اتحاد بنقردان

فاز الاتحاد المنستيري اليوم بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 3-1 ضمن الدفعة الثانية من منافسات الجولة التاسعة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم



وسجل للاتحاد المنستيري كل من بوبكر تراوري (37)(52) وهيكل الشيخاوي(58) بينما حقق هدفي الترجي الرياضي محمد علي بن حمودة(29)و(90+3)

وصعد الاتحاد المنستيري الى المركز الثالث برصيد 18 نقطة بينما تجمد رصيد الترجي عند 17 نقطة في المركز الرابع



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كما تفوق اتحاد بنقردان اليوم على ميدانه على الاولمبي الباجي 2- صفر لحساب نفس الجولة . وسجل له كل من معز الحاج علي(31) ومحمد جمعة (78)

والتحق اتحاد بن قردان بفضل انتصاره اليوم بالترجي التونسي في المركز الر ابع ب17 نقطة بينما بقي الاولمبي الباجي في المركز السابع قبل الاخير ب10 نقاط



النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الثانيىة من منافسات الجولة التاسعة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي دارت مساء اليوم الاحد :



الاحد 4 جوان 2023

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري 3 بوبكر تراوري (37)(52)/هيكل الشيخاوي(58)

الترجي الرياضي 2 محمد علي بن حمودة(29)/(90+3)

ملعب بن قردان

اتحاد بن قردان 2 معز الحاج علي(31)/محمد جمعة(78)

الاولمبي الباجي صفر



السبت 3 جوان 2023

ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي 2 حمدي العبيدي(26)/رامي البدوي (46)

النادي الصفاقسي صفر

ملعب اولمبي سوسة

النجم الساحلي 3 اسامة عبيد (18)/اصيل الجزيري(41)/فهمي بن رمضان (81)

اتحاد تطاوين صفر



الترتيب

ن ل ف ت ه له عليه

1-النجم الساحلي 23 9 6 2 1 11 3

2-النادي الافريقي 21 9 6 2 1 12 3

3-الاتحاد المنستيري 18 9 4 2 3 15 9

4-الترجي الرياضي 17 9 4 1 4 11 9

--اتحاد بن قردان 17 9 4 2 3 11 10

6-النادي الصفاقسي 11 9 2 4 3 6 6

7-الاولمبي الباجي 10 9 2 2 5 4 9

8-اتحاد تطاوين 3 9 0 1 8 2 23



