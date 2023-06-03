الرابطة الأولى : فاز المتصدر النجم الساحلي وملاحقه النادي الافريقي

تفوق المتصدر النجم الرياضي الساحلي على الاتحاد الرياضي بتطاوين في الملعب الاولمبي بسوسة بنتيجة 3 - 0، في مباريات الدفعة الأولى من الجولة التاسعة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وفاز الملاحق النادي الافريقي اليوم بملعب حمادي العقربي برادس على النادي الرياضي الصفاقسي بنتيجة 2 - 0 لحساب نفس الجولة. وهو الفوز السادس للفريقين في مرحلة التتويج.



وبفوز الفريقين بقي الفارق بين المتصدر النجم الساحلي ( 23 نقطة) وملاحقه النادي الافريقي (21 نقطة) عند نقطتين ليتواصل التنافس والتشويق بينهما في بقية مشورار مرحلة التتويج





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وكسب النادي الافريقي فوزه اليوم بفضل هدفي حمدي العبيدي في الدقيقة 26 ورامي البدوي في الدقيقة 47.

وكان النادي الافريقي قد أنهى اللقاء بـ 10 لاعبين بعد أن أشهر حكم المباراة الجزائري لحلو ابرهيم البطاقة الحمراء في وجه اللاعب توفيق الشريفي في الدقيقة 57.

وبهذا الفوز، رفع النادي الافريقي رصيده الى 21 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن النجم الرياضي الساحلي المتصدر، فيما تجمد رصيد النادي الرياضي الصفاقسي عند النقطة 11 في المركز السادس.



وفي مباراة ثانية من نفس الجولة، واصل النجم الرياضي الساحلي تصدره لمنافسات مجموعة التتويج اثر فوزه على ضيفه الاتحاد الرياضي بتطاوين بثلاثية نظيفة.

وحملت أهداف النجم الرياضي الساحلي توقيع اللاعب أسامة عبيد في الدقيقة 18 من ضربة جزاء، وأصيل الجزيري في الدقيقة 42، وفهمي بن رمضان في الدقيقة 84.

وكان الاتحاد الرياضي بتطاوين متذيل جدول الترتيب قد أنهى اللقاء منذ الدقيقة 59 بـ 10 لاعبيين، بعدما اقصى حكم اللقاء محرز اللاعب ماهر بولبيار.

ورفع النجم الرياضي الساحلي رصيده الى 23 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الاتحاد الرياضي بتطاوين عند 3 نقاط في المركز الثامن والأخير.



ويتبارى الاتحاد المسنستيري والترجي الرياضي التونسي غدا بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير لحساب نفس الجولة . وفي بنقردان يتبارى اتحاد بنقردان غدا مع الاولمبي الباجي .



الترتيب

ن ل ف ت ه له عليه

1-النجم الساحلي 23 9 6 2 1 11 3

2-النادي الافريقي 21 9 6 2 1 12 3

3-الترجي الرياضي 17 8 4 1 3 9 6

4-الاتحاد المنستيري 15 8 3 2 3 12 7

5-اتحاد بن قردان 14 8 3 2 3 9 10

6-النادي الصفاقسي 11 9 2 4 3 6 6

7-الاولمبي الباجي 10 8 2 2 4 4 7

8-اتحاد تطاوين 3 9 0 1 8 2 23