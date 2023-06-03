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مانشستر سيتي يتوّج بكأس الاتحاد الانقليزي

Publié le Samedi 03 Juin 2023 - 17:40 قراءة: 0 د, 30 ث
      
توّج مانشستر سيتي اليوم السبت بلقب كأس الاتحاد الانقليزي، اثر فوزه على جاره مانشستر يونايتد بنتيجة 2 - 1، في مباراة الدور النهائي على ملعب ويمبلي.
وجاءت ثنائية مانشستر سيتي عن طريق اللاعب الألماني إلكاي غوندوغان في الدقيقة الأولى و في الدقيقة 51، في حين جاء الهدف الوحيد لمانشتر يونايتد عبر ضربة جزاء في الدقيقة 33 نجح في تنفيذها اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز.
وحصد سيتي، بقيادة المدرب بيب غوارديولا، لقبه الثاني هذا الموسم بعد الفوز بالبطولة الانقليزية الممتازة الشهر الماضي.
ويحلم سيتي باستكمال الثلاثية وحصد لقب رابطة أبطال أوروبا لأول مرة عندما يواجه إنتر ميلان في النهائي يوم السبت المقبل.


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