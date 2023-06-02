Babnet

أريانة: أمطار غزيرة بسيدي ثابت والمياه تلحق أضرارا بعدد من المساكن

Publié le Vendredi 02 Juin 2023 - 16:31 قراءة: 1 د, 0 ث
      
تسبّبت الأمطار الغزيرة، المسجّلة أمس الخميس، بمعتمدية سيدي ثابت والتي بلغت مستوى 23 مم في ظرف زمني وجيز، في ارتفاع منسوب المياه بحي المباركة نتيجة لكميات المياه الكبيرة المتأتية من جبل عمار والمناطق المرتفعة المتاخمة للحي والتي فاقت طاقة استيعاب الأودية المحلية والمجاري المائية.
وتسبّبت الأمطار الغزيرة في قطع الطريق الرابطة بين سيدي ثابت وبجاوة، كما تسربت إلى عدد من المنازل والمحلات التجارية بالمنطقة بارتفاع قارب المتر، حسب رواية عدد من السكان وأسقطت أسوار بعضها، وأدت إلى إتلاف الأثاث، كما ألحقت أضرارا بالأجهزة المنزلية والسيارات والمعدات.
وأكّد عدد من السكان، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن مشكلة الفيضان في المنطقة تتكرّر كلما هطلت الأمطار بغزارة، مرجعين الظاهرة إلى ضيق المنشآت المائية، ومجاري مياه السيلان، وعدم تعهدها بالجهر والتنظيف، إضافة إلى التوسع العمراني والبناء الفوضوي، وغياب حلول جذرية تحمي المنطقة من الفيضانات.
كما انتقد المتضرّرون غياب السلط المحلية والجهوية، وتأخر تدخلاتها لانجاد السكان والمنازل المتضررة، مشيرين إلى أنهم بصدد تنظيف مساكنهم من الأوحال المتراكمة بإمكانياتهم الذاتية، مطالبين بلفتة جدية تنهي معاناتهم التي تتكرّر كل سنة.
...

جدير بالذكر أن والي أريانة أدّى مساء أمس زيارة ميدانية إلى حي المباركة، عاين خلالها الأضرار التي خلفتها السيول بعدد من المنازل والمحلات.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267681


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 02 جوان 2023 | 13 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:22 19:35 16:08 12:24 05:02 03:13
Babnet
26°
 Babnet26° Babnet % 57 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-1828°-2028°-2027°-2125°-21
  • Avoirs en devises
    21448,2

  • (1 juin)
  • Jours d'importation
    92
  •              1 € = 3,33240 DT        1$ =3,11988 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 juin)   1092,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    