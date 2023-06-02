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القصرين: تعزيز أسطول الشركة الجهوية للنقل بـ5 حافلات مزدوجة جديدة في انتظار دفعة ثانية في موفى الشهر الجاري

Publié le Vendredi 02 Juin 2023 - 19:47 قراءة: 0 د, 52 ث
      
تتسلم مصالح الشركة الجهوية للنقل بالقصرين، اليوم الجمعة، 5 حافلات نقل حضري مزدوجة كدفعة أولى في إطار البرنامج الاستثماري لسنة 2021 بكلفة تقدر بحوالي 4 ملايين دينار، في إنتظار أن تتسلم في آخر جوان الجاري 5 حافلات عادية أخرى خاصة بالنقل الحضري بكلفة 2.5 مليون دينار كدفعة ثانية ضمن ذات البرنامج، وفق أفاد المكلّف بالإعلام في الشركة خالد قاهري.
وأكد قاهري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الحافلات الخمس الجديدة تأتي لتدعيم أسطول النقل التلمذي ونقل الطلبة بالجهة، وستتم بعد وصول حافلات الدفعة الثانية إعادة توزيع الأسطول لتغطية الشغورات الموجودة في المعتمديات، والنظر في إمكانية إحداث خطوط جديدة أو التمديد في بعض الخطوط.
ولفت، بالمناسبة، إلى أن الشركة الجهوية للنقل بالقصرين ستنتفع في آخر السنة الحالية بـ20 حافلة جديدة أخرى ضمن البرنامج الإستثماري لسنة 2023، موزّعة إلى 9 حافلات مكيّفة موجهة للنقل بين المدن، و6 حافلات مزدوجة، و5 حافلات عادية للنقل الحضري لتعزيز الأسطول.
وأبرز أنه مع موفى السنة الجارية سيكون الأسطول قد تعزّز بـ30 حافلة جديدة، علما بأن أسطول الشركة يتكون حاليا من 150 حافلة بنسبة جاهزية تقدر بـ80 بالمائة.


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