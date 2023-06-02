تم تعيين سيف الدين الورتاني حكما لمباراة تحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ، بين المستقبل الرياضي بالمرسى و القوافل الرياضية بقفصة حسب ما أعلنت عنه الادارة الوطنية للتحكيم، التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم، .

وسيساعده في ادارة اللقاء أشرف الهذلي كحكم مساعد أول، و ياسين السعداوي كحكم مساعد ثاني، في حين سيكون حسني النايلي حكم رابع.

يذكر أنّ المباراة ستقام دون حضور جمهور، ودون تقنية الـ"فار" غدا انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال بالملعب البلدي بقرمبالية .