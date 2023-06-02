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سيف الدين الورتاني حكما لمباراة تحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية

Publié le Vendredi 02 Juin 2023 - 12:05 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تم تعيين سيف الدين الورتاني حكما لمباراة تحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ، بين المستقبل الرياضي بالمرسى و القوافل الرياضية بقفصة حسب ما أعلنت عنه الادارة الوطنية للتحكيم، التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم، .
وسيساعده في ادارة اللقاء أشرف الهذلي كحكم مساعد أول، و ياسين السعداوي كحكم مساعد ثاني، في حين سيكون حسني النايلي حكم رابع.
يذكر أنّ المباراة ستقام دون حضور جمهور، ودون تقنية الـ"فار" غدا انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال بالملعب البلدي بقرمبالية .


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