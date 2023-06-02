وكيل لشركة مصادرة تابعة لصهر بن علي ينهب 4 مليون دينار !!

نظرت يوم أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في الشكاية التي رفعتها اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال المصادرة والممتلكات المعنية بالمصادرة او الاسترجاع لفائدة الدولة شكاية على وكيل شركة مصادرة تابعة لصهر بن علي محمد منصف الطرابلسي اتهمته فيها بنهب المال العام والاستيلاء على 4 مليون دينار تابعة للدولة.



وتفيد وقائع القضية كما اثبتتها الأبحاث المجراة من قبل فريق الهيئة العامة للتامين، التفطن لإخلالات ارتكبها وكيل شركة السمسرة الشاملة للتامين وذلك اثر صدور قرار مصادرة لفائدة الدولة بنسبة 50 بالمائة من الحصص المملوكة من قبل صهر بن علي محمد منصف الطرابلسي(يتمثل نشاطها في السمسرة على التامين وتقديم الاستشارات في هذه المادة) وكشف التقرير انه بعد رفع المتصرف القضائي على تلك الشركة وتعيين المتهم وكيلا لها باعتباره صاحب الترخيص في تعاطي نشاط السمسرة شهدت الشركة عديد التجاوزات للوكيل المتهم حيث حقق منافع شخصية عبر اختلاس أموال من الشركة باستخلاص شيكات لفائدته واحداث شركة ثانية لها نفس العرض الاجتماعي اوكل لها مهمة التصرف في ملفات الشركة المصادرة وحرفائها ونظامها المعلوماتي بعمولات مشطة دون اذن من المتصرف القضائي او القاضي المراقب ودون احترام مجلة الشركات التجارية لتجنب تضارب المصالح ساعيا من خلال ذلك تحويل وجهة حرفاء الشركة والاضرار بالحقوق المالية للدولة.





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