وزيرة الأسرة والمرأة تجتمع بعضوات الهيئة التأسيسية لمنتدى الاعلاميّات التونسيّات

استقبلت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، مساء اليوم الخميس 2023 بمقر الوزارة، وفدا عن " منتدى الإعلاميات التونسيات" تتقدمنّ رئيسة الهيئة التأسيسيّة للمنتدى إيمان بحرون.









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وتم خلال هذا اللقاء بحث فرص التعاون بين الوزارة و"منتدى الإعلاميات التونسيات" لا سيّما في المجالات المتّصلة بالرصد النوعي والكمي والدراسة العلميّة لموقع وأدوار المرأة الإعلامية في تونس وتعزيز اسهامها في خدمة قضايا المرأة وتصويب صورتها في وسائل الإعلام.







ودعت آمال بلحاج موسى إلى الاستفادة من رصيد البحوث المنجزة في المجال من قبل مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "الكريديف" والجامعة التونسيّة، باعتبار أنّ هذا الرصد سيمكنّ من تحديد واقع المرأة الإعلاميّة بشكل إعلاميّ ودقيق.







وتحدّثت الإعلاميّات عضوات المنتدى عن تصوّراتهنّ للقضايا التي يعتزمّن طرحها، مقترحات المشاركة في شتّى أنشطة الوزارة ذات الصلة بالمرأة، مع التعبير عن رغبتهنّ في أن تدعم وزارة الأسرة والمرأة بعض أنشطة المنتدى.







وتجدر الإشارة إلى أن منتدى الإعلاميّات التونسيّات هو الهيكل الأول من نوعه في تونس، ويعمل على تثمين دور الإعلاميّات والصحافيّات والاستفادة من التجارب النسائيّة الرائدة في المجال وتبادل الخبرات مع التجارب المشابهة دوليّا ورصد واقع الإعلاميات التونسيات وصورة المرأة في الإعلام ودعم جهود التكوين لفائدة الصحفيّات التونسيّات.