بن عروس : برنامج تكويني لتسهيل النفاذ الى الخدمات البلدية لصالح ذوي الإعاقة السمعية

تلقى اعوان بلدية بن عروس برنامجا تكوينيا للتواصل مع ذوي الإعاقة السمعية، وذلك في إطار برنامج "كوداف كومن" ((CODEV’COMUN ، ومتابعة لتنفيذ أفكار المشاريع المتوجة في مجال الشؤون الاجتماعية والطفولة التي نظمتها البلدية بالشراكة مع جمعية "الحركة الجمعياتية" ومنظمة "سيديال" الاسبانية وبتمويل من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية.



وتم وفق ما افاد به الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية بن عروس كمال الوحيشي صحفي "وات" تنظيم هذه الدورة على مدى يومين لفائد الأعوان المعنيين بتقديم وتسهيل النفاذ للخدمات البلدية للمواطنين من مختلف الشرائح، واضاف ان المعنيين بالتكوين تلقوا تدريبا نظريا في التعامل بلغة الإشارة والتواصل الحسي مع هذه الفئة الخصوصية الحاملة لإعاقة سمعية.





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ويهدف برنامج "كوداف كومن" الى تعزيز قدرات التواصل والتنمية لفائدة البلدية، ويمثل تجربة مبتكرة تساهم في تطوير تقنيات تواصل البلدية ، وتعزيز قدراتها في البحث عن تمويل لمشاريعها فضلا عن تطبيق آليات تشاركية ملائمة لها لتكون متطابقة مع الفصل 29 من مجلة الجماعات المحلية والذي ينص على ضرورة مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في القرارات المتعلقة بالاستثمارات البلدية، حيث يساهم هذا المشروع في ذلك من خلال برنامج يعزز الإدماج الاجتماعي .



يذكر ان الأنشطة التي تم تنفيذها من قبل بلدية بن عروس في اطار برنامج " كوداف كومن" ، تتمثل في بعث السجل الالكتروني الجديد لجمعيات المجتمع المدني بالجهة، وإصدار مجلة بلدية، وانجاز آلية تشاركية تخص جمعيات المجتمع المدني والمتساكنين انبثق عنها تمويل لأفكار المشاريع في مجال الشؤون الاجتماعية والطفولة وتدريب لأعضاء الإدارة البلدية حول تقنيات الاتصال البلدي ، فضلا عن تكوين الجمعيات المحلية في مجال تصميم وتخطيط المشاريع والقيام بدراسة تشاركية لتحديد الممارسات الجيدة والفرص المتاحة لتحسين الاداء البلدي في مجال الادماج الاجتماعي .