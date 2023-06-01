بنزرت: عرض 2200 فرصة تشغيل خلال فعاليات "يوم إدماج خريجي التكوين المهني في سوق العمل"

اكد المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني ببنزرت بشير الجزيري ان الحصيلة النهائية لعروض الشغل المقدمة يوم امس الاربعاء، بمناسبة فعاليات "يوم إدماج خريجي التكوين المهني في سوق العمل"، الذي نظمته وحدات المرافقة والعلاقة مع المحيط الاقتصادي بمراكز التكوين المهني الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، ومؤسسات القطاع الخاص، بفضاء المركز القطاعي للتكوين في البناء المعدني بمنزل بورقيبة ( بئر طعشونة) بلغت حوالي 2200 فرصة عمل.



وذكر الجزيري ان العدد الإجمالي للمؤسسات المشاركة بلغ 53 مؤسسة وعدد المشاركين من الباحثين عن فرصة شغل بلغ 349 متكونا من بينهم 279 شخصا استكملوا تكوينهم بمراكز التكوين المهني بالجهة، كما بلغ عدد المحادثات خلال الفعاليات 425 محادثة بين المتكونين والمؤسسات المشاركة، وبين ان مصالح مكتب التشغيل بمنزل بورقيبة وبقية المكاتب والإدارة الجهوية، تولت ادراج مختلف عروض الشغل الشاغرة المقدمة من قبل المؤسسات المشاركة ضمن فعاليات اليوم على مختلف المنصات الإعلامية التابعة لها بما يتيح الفرصة لبقية المستويات من الباحثين عن مكمن عمل تحقيق مرادهم .





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يشار الى ان فعاليات " يوم إدماج خريجي التكوين المهني في سوق العمل" تندرج ضمن برنامج "Tunisia JOBS "، الذي ينجز في اطار التعاون بين وزارة التشغيل والتكوين المهني الوكالة الامريكية للتنمية الدولية " ، شهد دعوة خريجي 4 مراكز تكوين مهني بجهة بنزرت وهي المركز القطاعي للتكوين في البناء المعدني بمنزل بورقيبة ( بئر طعشونة)، ومراكز التكوين والتدريب المهني بكل من معتمديات ماطر وبنزرت ومنزل بورقيبة ، لاجراء محادثات مع مؤسسات شريكة من القطاع الخاص منتصبة بالجهة، ناشطة في اختصاصات البناء المعدني و الاكساء واللحام والميكانيك وصنع اليخوت وإصلاح السفن والاقامات وخدمات النزل الطبخ والمرطبات وكوابل السيارات وميكانيك السيارات وغيرها قصد بحث إمكانيات إدماجهم للعمل لاحقا بالمؤسسات المعنية، بعد إنتهاء دورات تكوينهم

