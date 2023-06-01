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الالعاب الافريقية الشاطئية ( الحمامات 2023) - كرة اليد - القرعة يوم الاثنين المقبل

Publié le Jeudi 01 Juin 2023 - 14:52 قراءة: 0 د, 30 ث
      
اعلن الاتحاد الافريقي لكرة اليد ان عملية القرعة الخاصة بمنافسات كرة اليد لصنفي الذكور والسيدات ضمن الالعاب الافريقية الشاطئية ( الحمامات 2023) ستجري يوم الاثنين 5 جوان الجاري بمقر الاتحاد الافريقي لكرة اليد بالعاصمة الايفوارية (ابيدجان).


واكدت 10 بلدان مشاركتها في دورة كرة اليد الشاطئية ضمن الالعاب الافريقية الشاطئية التي ستستضيفها مدينة الحمامات من 23 الى 30 جوان الجاري .وستشارك اربعة بلدان منها في مسابقتي الذكور والسيدات.
...

وفي ما يلي قائمة البلدان التي ستشارك في منافسات كرة اليد ضمن الدورة الافريقية الشاطئية .

-الذكور
تونس والجزائر وليبيا والمغرب وكينيا والطوغو ومالي ونيجيريا وزامبيا

-السيدات
تونس والجزائر وليبيا ومالي واوغندا


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