الشركة التونسية للملاحة تبرمج147 سفرة في إطار تأمين عودة الجالية التونسية

برمجت الشركة التونسية للملاحة 174 رحلة في إطار تأمين عودة التونسيين من الخارج وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 جوان الجاري وحتى 15 سبتمبر القادم.



وستوفر الشركة طاقة استيعاب تقدر ب 400 ألف مسافر خلال نفس الفترة طبقا لما أقرته مخرجات اللجنة الفنية لاستقبال التونسيين بالخارج التي انعقدت أمس الاربعاء بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية





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وستؤمن الشركة التونسية للملاحة 77 رحلة على ميناء مارسيليا و70 رحلة على ميناء جنوة (9 رحلات منها على ميناء جرجيس).



وأقرت الشركة التونسية للملاحة بالمناسبة تخفيضات في التعريفات تترواح بين 27 و40 بالمائة للعائلات وافرة العدد، كما ستعزز من فرق العمل التابعة لها بكل من جنوة و مارسيليا.



وأكدت اللجنة الفنية لاستقبال التونسيين بالخارج توفير كل الاستعدادات بما في ذلك صيانة باخرتي قرطاج وتانيت، وتجهيزهما بخدمة الانترنات، وكذلك تهيئة قاعتي ألعاب وسينما بباخرة تانيت.



وسيقع تخصيص فضاءات عمل لأعوان ديوان التونسيين بالخارج والديوانة وشرطة الحدود والأجانب على متن الرحلات التابعة للباخرتين تانيت وقرطاج لاتمام الإجراءات أثناء الرحلة بهدف تسريع وقت المغادرة من الميناء.



الجدير بالذكر ان اجتماع اللجنة الفنية لاستقبال التونسيين بالخارج الذي عقد يوم أمس الاربعاء جاء في إطار إتمام الاستعداد لاستقبال الجاليات التونسية المقيمة بالمهجر في فصل الصيف الذي يتزامن مع ذروة العودة.



وكان المدير العام لديوان التونسيين بالخارج محمد المنصوري قد رجّح في حوار سابق مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، تسجيل نسق مكثف لعودة التونسيين بالخارج قياسا بكثافة الإقبال من طرفهم على المصالح القنصلية التونسية في الخارج لتجديد وثائق السفر وجوازات السفر .