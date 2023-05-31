انقطاع حركة المرور بعدد من الطرقات جراء الأمطار الغزيرة (حرس وطني)

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل انقطاع في حركة المرور بعدد من الطرقات على إثر نزول كميات كبيرة من الأمطار ببعض ولايات الجمهورية .

وذكرت الادارة العامة في بلاغ لها ان الطرقات المعنية هي :

* الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين جندوبة وطبرقة مستوى منطقة الخذايرية بسبب فيضان وادي سدّ الخذايرية طبرقة (يمكن تحويل حركة المرور عبر الطريق الحزامية للوطنية 17).

* الطريق المحليّة 806 الرابطة بين مدينة قبلي ومطقة المنصورة بسبب تراكم المياه (لا يمكن تحويل حركة المرور).



...



* الطريق المحليّة رقم 402 الرابطة بين منطقة السبيخة وعين جلولة بسبب فيضان وادي سيف (يمكن تحويل حركة المرور عبر الوطنية 03 ثمّ الطريق الجهوية 99).

* الطريق المعبّدة وغير المرقمة الرابطة بين مدينتي العلا والحاجب بسبب فيضان وادي زرود (يمكن تحويل المرور عبر الوطنية 12 ثمّ الوطنية 03).

* الطريق المعبّدة وغير المرقمة الرابطة بين بلدة حفوز ومنطقة طرزة الجنوبية (يمكن تحويل حركة المرور عبر طرقات فرعية)

* الطريق المعبّدة وغير المرقمة الرابطة بين العلاء/حفوز مستوى منطقة مرق الليل بسبب فيضان وادي مرق الليل (يمكن تحويل حركة المرور عبر طرقات فرعية).

*الطريق المعبّدة وغير المرقمة الرابطة بين العلاء/حاجب العيون بسبب فيضان وادي زرود (يمكن تحويل حركة المرور عبر طرقات فرعية).

* الطريق المعبّدة وغير المرقمة الرابطة بين الوسلاتية/جبل الريحانة بسبب فيضان وادي الحصان (لا يمكن تحويل حركة المرور).

ودعت إدارة الحرس الوطني مُستعملي الطريق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتعديل من السّرعة أثناء التنقل والتقيّد بقواعد السير والمرور.

كما وضعت على ذمتهم الارقام التالية لمكتب الإرشاد المروري بإدارة عمليات الحرس الوطني 71.963.512 و 71.960.448 مع امكانية الاتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرّقم 193.

