رئاسة الحكومة: التوقيع على ميثاق لوضع خطة عمل حول مكافحة التدخين من قبل فريق وزاري تونسي

أعلنت رئاسة الحكومة، اليوم الإربعاء، عن التوقيع على ميثاق لوضع خطة عمل لمكافحة التدخين في تونس وذلك في اعقاب الاجتماع الأول للفريق الوزاري رفيع المستوى المعني بمكافحة التدخين، الذي انعقد بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن بدار الضيافة بقرطاج.



وقد حضر الاجتماع، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، عدد من الوزراء وممثلين عن الوزارات والهياكل المعنية إضافة إلى وفد من الخبراء في مجال مكافحة التدخين عن منظمة الصحة العالمية.





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