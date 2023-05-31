رئاسة الحكومة: التوقيع على ميثاق لوضع خطة عمل حول مكافحة التدخين من قبل فريق وزاري تونسي

أعلنت رئاسة الحكومة، اليوم الإربعاء، عن التوقيع على ميثاق لوضع خطة عمل لمكافحة التدخين في تونس وذلك في اعقاب الاجتماع الأول للفريق الوزاري رفيع المستوى المعني بمكافحة التدخين، الذي انعقد بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن بدار الضيافة بقرطاج.
وقد حضر الاجتماع، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، عدد من الوزراء وممثلين عن الوزارات والهياكل المعنية إضافة إلى وفد من الخبراء في مجال مكافحة التدخين عن منظمة الصحة العالمية.
وقد حضر الاجتماع، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، عدد من الوزراء وممثلين عن الوزارات والهياكل المعنية إضافة إلى وفد من الخبراء في مجال مكافحة التدخين عن منظمة الصحة العالمية.
ويعمل الفريق الوزاري رفيع المستوى المعني بمكافحة التدخين على المستوى الوطني على "تحفيز القيادة والعمل الاستراتيجي لمكافحة التدخين على المستوى الوطني وذلك من خلال بدء حوار رفيع المستوى وفق توجهات الاتفاقية الاطارية بشأن مكافحة التدخين لمنظمة الصحة العالمية التي صادقت عليها تونس ".
ومن جهة اخرى سلم وزير الصحة علي المرابط، رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، جائزة منظمة الصحة العالمية التي اهدتها إلى تونس تقديرا لجهودها في مجال مكافحة التدخين واعترافا لوزارة الصحة التونسية في مجال تنفيذ مقتضيات الاتفاقية الاطارية الخاصة بهذا المجال.
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