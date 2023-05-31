مجلس إدارة البنك الدولي سينظر في استراتيجية الشراكة القطرية مع تونس في 15 جوان 2023

سينظر مجلس إدارة البنك الدولي في 15 جوان 2023 ، في استراتيجية الشراكة القطرية مع تونس والتي ستحدد التوجهات الاستراتيجية لأنشطة العمليات على المدى المتوسط من سنة 2023 إلى 2027.



وتم تعليق المناقشات حول هذه الاستراتيجية بصفة مؤقتة في 6 مارس 2023، من قبل إدارة البنك الدولي ، بعد الجدل الذي أثارته قضية المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس.





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يذكر أن نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، فريد بلحاج ، كان قد أعلن في شهر أفريل 2023 ، أن إستراتيجية الشراكة القطرية مع تونس ستعرض بحلول منتصف جوان 2023 على مجلس إدارة البنك الدولي