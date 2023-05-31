عودة التزود بالمحروقات بشكل عادي قبل نهاية الاسبوع الجاري (مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة)

يستعيد تزويد محطّات الخدمات بالمحروقات نسقه العادي قبل نهاية الاسبوع الجاري، بحسب ما أكّده مديرعام المحروقات بوزارة الصناعة و الطاقة و المناجم رشيد بن دالي، الاربعاء.



وأوضح المسؤول، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن شائعات بشأن وجود نقص في الوقود انتشرت بداية الأسبوع تسببت في حالة من الذعر لدى المواطنين وبالتالي "الهجوم" على محطّات الوقود. وتم، بالتالي، استهلاك المخزون من الوقود، لدى المحطات "بشكل غير عادي" ممّا تسبّب في نقص الوقود في بعض المحطات.





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ودعا بن دالي المواطنين الى تجنب الهلع وأكّد في هذا الصدد، ان وزارته أرسلت شحنات اضافية من الوقود لمواجهة هذا النقص، فضلا عن السفن المحملة بالوقود، التّي ستصل إلى تونس خلال الأيّام القادمة.



وكانت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمائية التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل، قد نفت، الاثنين، وجود اضراب في قطاع المحروقات، معتبرة أنها "شائعات لا أساس لها من الصحّة".



وترأست رئيسة الحكومة نجلاء بودن مساء أمس، الثلاثاء، جلسة عمل في قصر الحكومة بالقصبة، خصّصت لمتابعة التزوّد بالمواد الطاقية خلال الفترة القادمة.



وأكدت رئيسة الحكومة حرصها على تطوير منظومة التزويد بالمحروقات بكل جهات البلاد على المدى القريب والمتوسط. وشدّدت على ضرورة استقطاب الاستثمارات في مجال الطاقة والعمل على ضمان الأمن الطاقي بالبلاد، وفق ما أوردته رئاسة الحكومة على موقعها على الانترنات.