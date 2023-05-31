جمعية المسعف الصغير تنظم مهرجان "أوسكار المسعف الصغير" للأفلام القصيرة الإسعافية من 2 إلى 4 جوان القادم

تنظم جمعية المسعف الصغير من 2 الى 4 جوان القادم بالمسرح البلدي بالعاصمة مهرجان "أوسكار المسعف الصغير" للأفلام القصيرة الإسعافية وذلك تحت شعار "سينما الإسعاف رسالة محبة وسلام



وأوضحت رئيسة جمعية المسعف الصغير هدى البدوي اليوم الاربعاء في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن المهرجان سيخصص يوم 2 جوان القادم لعقد ندوة فنية بعنوان "السينما الناشئة بين الإسعاف و الإبداع" و يوم 3 جوان لزيارة عدد من المؤسسات التربوية من أجل تأثيث ورشات اسعافية وسيختتم المهرجان يوم 4 جوان الجاري بعرض أفلام اسعافية قصيرة من انتاج وتمثيل مجموعة من التلاميذ





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وأبرزت رئيسة الجمعية أن الأفلام القصيرة ستتطرق إلى قضايا ذات علاقة وطيدة بعالم الطفولة على غرار "التنمر" و "الحرقة" و"معاناة الطفل الريفي" وغيرها من المواضيع الأخرى الهامة مع الحرص على تمرير معلومة إسعافية في كل هذه الأفلام



وأفادت أن جمعية المسعف الصغير كانت قد نسقت منذ ثمانية أشهر مع عدد من المؤسسات التربوية من أجل الانطلاق في العمل على تحضير الأفلام القصيرة السالف ذكرها



وأضافت أن إدارة المهرجان ستفرش السجادة الحمراء للطفولة التونسية المشاركة في الأفلام القصيرة على مدارج المسرح البلدي بالعاصمة حيث سيعيش هؤلاء الأطفال المبدعين جميع أجواء كبار نجوم الفنانين والمبدعين



وشددت على أن الجمعية اختارت هذه المرة السينما كوسيلة لتسهيل و إيصال المعلومات الإسعافية وفي ذات الوقت معالجة بعض القضايا الاجتماعية بمرونة للأطفال من جهة واكتشاف المواهب الفنية لدى الناشئة من جهة أخرى



ولفتت الى أن لجنة التحكيم ستسند خلال هذا المهرجان جوائز أوسكار لأفضل الأفلام من ناحية الجودة والمحتوى البيداغوجي و الفني والقيمي



