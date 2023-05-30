رئيسة الحكومة تتسلم التقرير السنوي لهيئة النفاذ إلى المعلومة

تسلمت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، من رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة، عدنان الأسود، التقرير السنوي لسنتيْ 2020 و2021.

وذكرت رئاسة الحكومة في بلاغ أن اللقاء كان " فُرصة هامة للحديث على المكاسب التي تحقّقت في المجال خلال كامل الفترة التي مرّت منذ إحداث هيئة النفاذ إلى المعلومة أواخر سنة 2017".



ووفق التقرير المنشور على الموقع الرسمي للهيئة على الانترنات (203 صفحة)، بلغ عدد القضايا المرفوعة امام الهيئة خلال الفترة المشمولة بالتقرير( 2020 و 2021) 1094 قضية تم البت في 714 منها.



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كما تم خلال الفترة ذاتها مراقبة 841 هيكلا عموميا معنيا بالقانون الأساسي الخاص بالحق في النفاذ الى المعلومة. وبلغت نسبة الهياكل العمومية التي تولت تعيين مكلفين بالنفاذ الى المعلومة وفق ما يقتضيه القانون 84 في المائة .





