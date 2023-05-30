Babnet

رئيسة الحكومة تتسلم التقرير السنوي لهيئة النفاذ إلى المعلومة

Publié le Mardi 30 Mai 2023 - 22:17 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تسلمت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، من رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة، عدنان الأسود، التقرير السنوي لسنتيْ 2020 و2021.
وذكرت رئاسة الحكومة في بلاغ أن اللقاء كان " فُرصة هامة للحديث على المكاسب التي تحقّقت في المجال خلال كامل الفترة التي مرّت منذ إحداث هيئة النفاذ إلى المعلومة أواخر سنة 2017".

ووفق التقرير المنشور على الموقع الرسمي للهيئة على الانترنات (203 صفحة)، بلغ عدد القضايا المرفوعة امام الهيئة خلال الفترة المشمولة بالتقرير( 2020 و 2021) 1094 قضية تم البت في 714 منها.
...


كما تم خلال الفترة ذاتها مراقبة 841 هيكلا عموميا معنيا بالقانون الأساسي الخاص بالحق في النفاذ الى المعلومة. وبلغت نسبة الهياكل العمومية التي تولت تعيين مكلفين بالنفاذ الى المعلومة وفق ما يقتضيه القانون 84 في المائة .




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267526


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
دخول الصيف
الثلاثاء 30 ماي 2023 | 10 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:19 19:33 16:07 12:24 05:03 03:15
Babnet
18°
 Babnet25° Babnet % 94 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1626°-1625°-1726°-1930°-20
  • Avoirs en devises
    21683,4

  • (30 mai)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,33389 DT        1$ =3,10925 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 mai)   436,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    