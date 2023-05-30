المهدية: انتداب فوري لـ72 طالب شغل خلال فعاليات اليوم الجهوي للتشغيل في القطاع السياحي

استفاد 72 طاب شغل بالمهدية من الانتداب الفوري، اليوم الثلاثاء، خلال فعاليات اليوم الجهوي للتشغيل في القطاع السياحي، وذلك من إجمالي أكثر من 300 شابة وشابة تقدموا بالمناسبة لإجراء 409 محادثات انتداب مع ممثلي 12 مؤسسة سياحية تنشط بالمهدية، وفق المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني طارق محجوب.



وأوضح محجوب، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه وقع تسجيل 263 طالب شغل لإجراء محادثة شغل ثانية في وقت لاحق قصد انتدابهم بالمؤسسات السياحية بالجهة، مبرزا أن التظاهرة أقيمت بهدف تلبية 497 حاجة شغلية، من بين المسجلين بمكاتب التشغيل، تقدمت بها 14 مؤسسة سياحية.

يشار إلى اليوم الجهوي للتشغيل في القطاع السياحي يعد آلية معتمدة لتنشيط سوق الشغل عبر تنظيم لقاءات ومحادثات مباشرة بين طالبي الشغل والمؤسسة، وهو بادرة من وزارة السياحة ووزارة التشغيل والتكوين المهني بالشراكة مع برنامج تكوين ممول من في إطار التعاون التونسي السويسري ومنجز من قبل منظمة سويس كونتاكت.



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ويهدف هذا اليوم الجهوي إلى تلبية حاجيات المؤسسات السياحية من اليد العاملة وضمان الظروف الملائمة لإنجاح الموسم السياحي بالجهة، الذي ينتظر أن يكون واعدا وفقا للمؤشرات المسجلة.