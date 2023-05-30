الخطوط الجوية التونسية تتسلم طائرة آرباص جديدة

استلمت الخطوط التونسية طائرة إيرباص A320 TS-ITA في إطار عملية تأجير مدتها 6 سنوات ، حسب ما أعلنت عنه الخطوط الجوية التونسية الوطنية على صفحتها على فيسبوك اليوم الثلاثاء.



ومن المنتظر قدوم ثلاث طائرات أخرى لتعزيز الأسطول وتحسين خدمات الناقلة الوطنية ولم تحدد الخطوط الجوية التونسية تاريخا دقيقا لاستقبال الطائرات الجديدة

