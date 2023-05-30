Babnet

في إطار زيارته الى فرنسا...وزير الخارجية يلتقي أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

Publié le Mardi 30 Mai 2023 - 11:02 قراءة: 0 د, 50 ث
      
في إطار زيارة العمل التي يؤديها إلى فرنسا يومي 30 و31 ماي الجاري، التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "ماتياس كورمان".

ووفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية اليوم الثلاثاء تمت الإشادة بالمستوى الجيّد الذي بلغته علاقات التعاون مع المنظمة والاولوية التي توليها بلادنا لمزيد تطويرها وتنويعها لتشمل عديد المجالات والقطاعات ذات الأولوية، انطلاقا من رؤية مشتركة حول قضايا التنمية والاستثمار.

...

كما تم التأكيد على استعداد المنظمة ودولها الأعضاء لمزيد معاضدة جهود بلادنا في مجابهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها والمساعدة من أجل إنعاش الاقتصاد الى جانب مواصلة التعاون المشترك حول مواضيع هامة على غرار الهجرة والضرائب، وفقا لخياراتها.

ويؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، زيارة عمل إلى فرنسا اليوم وغدا، بدعوة من وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية "كاترين كولونا".

وتمثّل هذه الزيارة مناسبة للتباحث حول الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجيّة المتميزة والتطرق إلى آفاق التعاون على مستوى الاتحاد الأوروبي وتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267481


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
دخول الصيف
الثلاثاء 30 ماي 2023 | 10 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:19 19:33 16:07 12:24 05:03 03:15
Babnet
25°
 Babnet25° Babnet % 61 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1825°-1725°-1828°-1930°-21
  • Avoirs en devises
    21698,1

  • (29 mai)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,33362 DT        1$ =3,10533 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 mai)   316,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    