كاس الملك سلمان (المرحلة النهائية): التركيبة المؤقتة للمجموعات

في ما يلي التركيبة المؤقتة للمجموعات الأربع في نهائيات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال لكرة القدم قبل اجراء المقابلات

الثلاث الأخيرة من الدور الثاني والأخير للتصفيات المقررة بداية شهر جوان .



يذكر ان البطولة العربية تلعب على مرحلتين: تصفيات ونهائيات حيث تستضيف السعودية النهائيات بمشاركة "16" فريقا في الفترة من 20 جويلية و حتى الخامس



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