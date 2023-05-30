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كاس الملك سلمان (المرحلة النهائية): التركيبة المؤقتة للمجموعات

Publié le Mardi 30 Mai 2023 - 08:51 قراءة: 0 د, 45 ث
      
في ما يلي التركيبة المؤقتة للمجموعات الأربع في نهائيات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال لكرة القدم قبل اجراء المقابلات
الثلاث الأخيرة من الدور الثاني والأخير للتصفيات المقررة بداية شهر جوان .

يذكر ان البطولة العربية تلعب على مرحلتين: تصفيات ونهائيات حيث تستضيف السعودية النهائيات بمشاركة "16" فريقا في الفترة من 20 جويلية و حتى الخامس
...

من اوت 2023 .
و رصد الاتحاد العربي جوائز مالية كبيرة حيث يحصل المتوج بالكأس على 6 ملايين دولار مقابل 2.5 مليون دولار للمنهزم في النهائي. وتحصل الأندية التي تبلغ المربع النهائي 200 ألف دولار.

--دور المجموعات--
المجموعة الأولى : الترجي التونسي- الاتحاد السعودي- المتأهل الثالث - الشرطة العراقي

المجموعة الثانية : السد القطري- الوداد البيضاوي- الهلال السعودي- أهلي طرابلس

المجموعة الثالثة : الزمالك المصري- النصر السعودي- الشباب السعودي - المتأهل من الاتحاد المنستير والمحرق البحريني

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد - الرجاء البيضاوي- الوحدة الإماراتي -
المتأهل من نواديبو الموريتاني و الكويت الكويتي .


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