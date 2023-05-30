كاس الملك سلمان (المرحلة النهائية): التركيبة المؤقتة للمجموعات

في ما يلي التركيبة المؤقتة للمجموعات الأربع في نهائيات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال لكرة القدم قبل اجراء المقابلات
الثلاث الأخيرة من الدور الثاني والأخير للتصفيات المقررة بداية شهر جوان .
يذكر ان البطولة العربية تلعب على مرحلتين: تصفيات ونهائيات حيث تستضيف السعودية النهائيات بمشاركة "16" فريقا في الفترة من 20 جويلية و حتى الخامس
الثلاث الأخيرة من الدور الثاني والأخير للتصفيات المقررة بداية شهر جوان .
يذكر ان البطولة العربية تلعب على مرحلتين: تصفيات ونهائيات حيث تستضيف السعودية النهائيات بمشاركة "16" فريقا في الفترة من 20 جويلية و حتى الخامس
من اوت 2023 .
و رصد الاتحاد العربي جوائز مالية كبيرة حيث يحصل المتوج بالكأس على 6 ملايين دولار مقابل 2.5 مليون دولار للمنهزم في النهائي. وتحصل الأندية التي تبلغ المربع النهائي 200 ألف دولار.
--دور المجموعات--
المجموعة الأولى : الترجي التونسي- الاتحاد السعودي- المتأهل الثالث - الشرطة العراقي
المجموعة الثانية : السد القطري- الوداد البيضاوي- الهلال السعودي- أهلي طرابلس
المجموعة الثالثة : الزمالك المصري- النصر السعودي- الشباب السعودي - المتأهل من الاتحاد المنستير والمحرق البحريني
المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد - الرجاء البيضاوي- الوحدة الإماراتي -
المتأهل من نواديبو الموريتاني و الكويت الكويتي .
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