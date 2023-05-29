بن عروس: تواصل الاستعدادات للامتحانات الوطنية بنسق حثيث

تواصل المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس بالتعاون مع مختلف الهياكل المعنية استعداداتها للامتحانات الوطنية بنسق حثيث، أياما قليلة قبل انطلاق أول مواعيد هذه الامتحانات وهو امتحان الباكالوريا في دورته الرئيسية.

ووفق ما أفادت به وكالة تونس إفريقيا للأنباء المندوبة الجهوية للتربية، حسناء المعافي، فقد خصّصت المندوبية 26 مركزا للاختبارات الكتابية لامتحان الباكالوريا في الدورة الرئيسية، ستستقبل 9223 مترشحا موزّعين بين 7364 مترشحا عن المعاهد العمومية، و1422 عن المعاهد الخاصة، و437 مترشحا فرديا.

ويبلغ عدد المترشحين لشهادة ختم التعليم الأساسي العام 2490 مترشحا يتوزّعون على 14 مركز اختبار كتابي، منهم 2156 مترشحا عن المدارس الاعدادية العمومية، و332 عن المدارس الخاصة، ومترشحين فرديين اثنين.

كما خصّصت المندوبية مركزا كتابيا واحدا لامتحان ختم التعليم الأساسي التقني سيستقبل 8 مترشحين ينحدر جميعهم من التعليم العمومي.



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وفي ما يتعلق بمناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية فقد خصّصت المندوبية 16 مركز اختبار كتابي ستستقبل 4202 مترشحا يتوزّعون بين 2997 مترشحا عن القطاع العمومي و1204 مترشحين من القطاع الخاص ومترشحا فرديا وحيدا.