الرابطة المحترفة الأولى: الإتحاد المنستيري يطالب بإعادة برمجة مباراته أمام الترجي الرياضي التونسي

طالب الاتحاد الرياضي المنستيري باعادة برمجة مباراته ضد الترجي الرياضي التونسي لحساب الجولة الثانية إيابا من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وكشف الاتحاد الرياضي المنستيري اليوم الاثنين، في بلاغ على صفحته الرسمية، أنّه توجه بمراسلة للرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بتاريخ 25 ماي الجاري، يدعوها فيها للنظر في اعادة برمجة مباراته أمام الترجي الرياضي التونسي، ليوم الاثنين 5 جوان عوضا عن يوم الأحد 4 جوان.

وأورد أنّ تاريخ المباراة يتزامن مع توقيت مباراة الدور النهائي لكأس تونس لكرة السلة بينه وبين النادي الافريقي، مشيرا الى أنّ طلبه باعادة برمجة مباراته مع الترجي الرياضي التونسي يأتي حرصا منه على تأمين متابعة المباراتين لأحباء الجمعية في أحسن الظروف.

يذكر أنّ الاتحاد الرياضي المنستيري يحتل المركز الثاني، مناصفة مع النادي الافريقي، في جدول ترتيب مجموعة التتويج، برصيد 15 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن النجم الرياضي الساحلي صاحب الصدارة.