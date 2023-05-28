"التنشيط العائلي" تظاهرة تحسيسية بمعتمدية سوق الاحد في اطار الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين

انتظمت، اليوم الاحد بدار الشباب وبمحيط مكان انتصاب السوق الاسبوعية بمعتمدية سوق الاحد (ولاية قبلي)، تظاهرة "التنشيط العائلي" (فاميلي موف)، التي تتنزل في اطار الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين الموافق ليوم 31 ماي من كل سنة.

وتضمنت تظاهرة "التنشيط العائلي"، التي نظمتها المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بالشراكة مع الادارة الجهوية للصحة، خيمة طبية مفتوحة للعموم امنت اجراء قياسات مجانية لنسبة الاكسجين في الدم ومدى التضرر من التدخين مع القيام ببعض الفحوصات حول القدرة على الانقطاع على هذه الظاهرة السلبية او مدى ارتهان المدخن للسيجارة وقابليته للتخلي عنها بطرق علمية دقيقة.

وأوضح المندوب الجهوي لشؤون الشباب والرياضة محمد يوسف ل(وات) ان تنظيم هذه التظاهرة بمعتمدية بسوق الاحد تزامنا مع انتصاب السوق الاسبوعية التي تشهد كثافة بشرية كبيرة، يتيح استهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين بالانشطة الهادفة الى الحث على الاقلاع عن التدخين بالتوازي مع بعض الانشطة التي احتضنتها في ذات الاطار مختلف المؤسسات الشبابية بهذه الربوع.

واضاف المتحدث، إن هذه التظاهرة التي تنتظم بكامل ولايات الجمهورية، تحت شعار "التدخين بلاء ..والحركة دواء" تعكس بجدية ضرورة تظافر جهود كل الاطراف في المسائل التي تتعلق بصحة الناس ومشاغلهم، مشيرا الى اهمية تثبيت الوعي بالمقومات الاساسية للصحة وخاصة منها الاقلاع عن التدخين الذي يمثل خطرا يحصد سنويا ارواح العديد من الناس.

وأكد محمد يوسف ان الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين شهد تنظيم جملة من الانشطة النوعية على غرار تركيز شاشة رقمية بقدرة بث عالية تبث ومضات تحسيسية حول مخاطر التدخين وتداعياته على صحة الانسان الى جانب تنظيم كرنفال من التشكيلات الشبابية والرياضية وفرق الماجورات والفنون الشعبية، جاب أغلب احياء مدينة سوق الاحد في اتجاه مكان انتصاب السوق الاسبوعية حاملا شعارات تحث على الاقلاع عن التدخين.

كما انتظمت ورشات تنشيطية ورياضية شملت الكرة الحديدية وكرة الطاولة الى جانب سباقات الدراجات والرماية بالقوس والسهم.

وفي ذات الاطار اكد المندوب الجهوي لشؤون الشباب والرياضة ان تعدد الفضاءات التي احتضنت الانشطة التي تم تنظيمها بالمناطق المجاورة للسوق الاسبوعية وبالمدرسة الابتدائية المقابلة لها يرمي الى تمرير الرسالة التي تمثل محور هذه الانشطة في الدعوة للاقلاع عن التدخين الى اكبر عدد من متساكني مدينة سوق الاحد والوافدين عليها طيلة اليوم.

وأشار أيضا الى تنظيم ورشات في الفنون التشكيلية مكنت الاطفال من تجسيد تصوراتهم حول آفة التدخين ومضارها في شكل رسائل موجهة للاولياء.



