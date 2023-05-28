تطاوين: عيادتان اسبوعيا في تطاوين المدينة وغمراسن لمساعدة الراغبين في الانقطاع عن التدخين

احتفلت ولاية تطاوين، اليوم الاحد، باليوم العالمي لمكافحة التدخين الموافق ليوم 31 ماي من كل سنة تحت شعار "التدخين بلاء .. والحركة دواء"، وبهذه المناسبة نظمت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بساحة المهدي الشملالي بتطاوين الجديدة، يوما تنشيطيا اختلطت فيه المظاهر التحسيسية بالتثقيفية للقضاء على التدخين ومضاره على الانسان، ولا سيما تاثيره السلبي على وظائف القلب والشرايين والجهاز التنفسي وفاعلية حركة العضلات.



وافادت سناء البنزرتي طبيبة الصحة العمومية بمصلحة الصحة الاساسية بالادارة الجهوية للصحة، التي تعمل على تقصي الاثار السلبية للتدخين وجمع المعلومات الكافية عن المدمنين، خاصة في غياب الاحصائيات والمؤشرات التي تجعل من مقاومة التدخين عملا ناجعا ومحسوسا، انه تم فتح عيادتين اسبوعيا، واحدة بمدينة غمراسن والثانية بمدينة تطاوين، لمرافقة الراغبين في القطع مع التدخين مع توفير الادوية والمتابعة بصفة مجانية.



وقالت في تصريح لصحفي "وات" ان دور ورشة اليوم، يقتصر على جمع المعطيات من الراغبين في الانقطاع عن التدخين، لمرافقتهم لاحقا ومساعدتهم على التخلص من اثاره السلبية، وافادت بالمناسبة ان الدخان يحوي على 04 الاف مكون سام، منها 40 مكونا يسبب مرض السرطان من ابرزها النيكوتين، واكدت امكانية المدمن على التخلص منه منه بعد ثلاثة اسابيع فقط، على ان يبتعد تدريجيا من السلوك المرتبط بالتدخين.



واوضحت الطبيبة ان 36 تونسيا يموتون يوميا بسبب التدخين وان نسبة المدخنين في بلادنا تبلغ 17ر25 بالمائة منهم دون من يدخنون دون سن ال 15 سنة، وان التدخين سبب رئيسي في 20 بالمائة من الوفايات والسبب الرئيسي في الموت المبكر.



وتنوعت ورشات التوعية والتحسيس بمضار التدخين من قبل عديد الاطراف من ذلك المعرض العلمي الذي نظمه فرع مدينة العلوم بتطاوين وعروض فنية ومسرحية تحسيسية ومسابقات في الرسم وعدد من الرياضات الفردية في الكرة الحديدية والرياضات الدفاعية ( كاراتي وتيكواندو..) ومسابقات في الرياضات الجماعية (كرة القدم وكرة السلة وكرة الطاولة ..).



