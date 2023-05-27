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الرابطة الأولى (مرحلة التتويج): الاتحاد المنستيري يفوز على مضيفه اتحاد تطاوين برباعية نظيفة..

Publié le Samedi 27 Mai 2023 - 17:22 قراءة: 0 د, 29 ث
      
حقق الاتحاد الرياضي المنستيري فوزا عريضا على مضيفه اتحاد تطاوين بنتيجة 4 - 0 لحساب الجولة الثامنة من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وجاءت رباعية الاتحاد الرياضي المنستيري، في اللقاء الذي استضافه ملعب نجيب الخطاب، عن طريق زياد العلوي في الدقيقة 17 و الايفواري عصمان واتارا في الدقيقة 36 و ادريس المحيرصي في الدقيقة 45 و النايجيري يوسف عومارو في الدقيقة 48.

وارتقى الاتحاد الرياضي المنستيري مؤقتا الى المركز الثاني مناصفة مع النادي الافريقي برصيد 15 نقطة، فيما تجمد رصيد اتحاد تطاوين عند النقطة 3 في المركز الثامن والأخير من جدول الترتيب.

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