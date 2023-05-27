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الملعب التونسي يمدد عقد لاعبه الايفواري لامين نداو الى سنة 2024

Publié le Samedi 27 Mai 2023 - 11:41 قراءة: 0 د, 22 ث
      
اعلن الملعب التونسي اليوم السبت عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تمديد عقد لاعبه الايفواري لامين نداو الى سنة 2024.
وكان فريق باردو انتدب نداو الذي يشغل مركز لاعب وسط ميدان في سبتمبر 2022 في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع فريقه السابق عرعر السعودي.
وضمن الملعب التونسي بقاءه في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم حيث يتصدر قبل الجولة الختامية المقررة اليوم السبت المركز الاول برصيد 22 نقطة.



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