قابس : افتتاح فعاليات الدورة 39 لمعرض قابس الدولي

افتتحت مساء أمس، الجمعة 27 ماي 2023، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، بقصر المعارض بالكورنيش فعاليات الدورة 39 لمعرض قابس الدولي.



ويشارك في هذه الدورة 365 عارضا وعارضة من مختلف ولايات الجمهورية ومن الجزائر وسوريا في مختلف قطاعات الانتاج ومن بينها الملابس الجاهزة والأثاث والتأثيث والهدايا والعطورات والمفروشات والديكور المنزلي والصناعات الغذائية والكيميائية وغيرها.

كما يشتمل المعرض على قرية للصناعات التقليدية يشارك فيها أكثر من 50 حرفي وحرفية من الجهة والجهات المجاورة في العديد من الاختصاصات التقليدية.

ويعد معرض قابس الدولي أكبر تظاهرة اقتصادية بمنطقة الجنوب الشرقي حيث يستقطب هذا المعرض في كل دورة أكثر من 200 الف زائر من مختلف ولايات الجنوب ومن ليبيا والجزائر.

وكانت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات قد قامت قبل ذلك بزيارة مخازن الديوان التونسي للتجارة والادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات وغرفة التجارة والصناعة بالجنوب الشرقي حيث اطلعت على نشاط مختلف هذه المؤسسات وعلى المشاغل المطروحة فيها.

كما زارت بمنطقة العرقوب بمارث الوحدة الصناعية " فيدكوم" المختصة في انتاج الاضافات والمركزات العلفية المعدة للتصدير باتجاه ليبيا مطلعة على المشاريع المستقبلية لهذه المؤسسةـ التي تخطط للدخول الى السوق الجزائرية والافريقية بفضل الجودة العالية لمنتوجها الصناعي.



