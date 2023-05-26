تونس والعراق تتفقان على استحثاث العمل لتسوية الملفات العالقة في مجال الطيران المدني

اتفق وزير النقل ربيع المجيدي والقائم بالأعمال بسفارة جمهورية العراق بتونس عبد الحكيم القصاب، على استحثاث العمل من أجل تسوية الملفات العالقة في مجال الطيران المدني تنفيذا للاتفاقات السابقة بين البلدين.



عبّر المجيدي والقصاب، وفق بلاغ نشرته وزارة النقل، الجمعة، عن الإستعداد لاستكمال إجراءات التوقيع والمصادقة على مشاريع اتفاقيات التعاون بين البلدين والتي تهمّ قطاع النّقل بمختلف مجالاته والأرصاد الجوية.

ولاحظ المجيدي ان تطور قطاع النقل في العراق يفتح باب التعاون في مجال الإستغلال المشترك وتأجير الطائرات وفتح خطوط جوية بين تونس والعراق بما يعزز الربط الجوي بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واستعرض المجيدي التجربة التونسية خاصة في مجالات التدريب والتصرف في الموانئ وأشغال السكة الحديدية والتصرف في العربات على مستوى التسجيل والفحص الفني وتسليم رخص السياقة.

واكد الجانب العراقي أن بلاده تشهد فترة انفتاح على العالم وخاصة على الوطن العربي لتنفيذ مشاريع استثمارية هامة في مجال البنية التحتية ذات صلة بقطاع النقل.





