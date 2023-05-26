كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد

سجل خلال الساعات 24 المنقضية (السابعة من صباح أمس الخميس إلى السابعة من صباح الجمعة) تهاطل كميّات متفاوتة من الأمطار على عدد من مناطق البلاد. في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.



//ولاية صفاقس// المحرس 10 / بئر علي 21 / رملة 67 / جبنيانة 20 / العامرة 33 / الغريبة 3 / الحنشة 79 / الصخيرة 1 / الغريبة 5 / الطهاهرة 73 / السلطنية 10 / العقاربة 59 / الشعال 17 / صفاقس المدينة 5 /



//ولاية القصرين// العيون 4 / فوسانة 1 / فريانة 3 / سبيطلة 4 / جدليان 4 / حيدرة 9 / حاسي الفريد 2 / سبيبة 4 / تالة 3 / القصرين 5 / ماجل بلعباس 2 /



//ولاية المهدية// السواسي 25 / هبيرة 2 / ملولش 16 / قصور الساف 25 / سيدي علوان 17 / بومرداس 12 / الجم 35 / أولاد الشامخ 28 / شربان 14 / المهدية 7 / الشابة 18 / هيبون 4 /



//ولاية المنستير// قصيبة المديوني 5 / منزل نور 2 / طوزة 1 / الساحلين 2 / منزل حياة 11 / بنبلة 5 / جمّال 4 / بني حسّان 8 / معتمر 5 / صيّادة/لمطة/بوحجر 3 / المكنين 1 / الوردانين 4 / زرمدين 3 / قصر هلال 2 / خنيس 5 / المنستير 3 / البقالطة 1 / سيدي بنور 5 /



//ولاية قفصة// السند 1 / أم العرايس 7 / المتلوي 7 / قفصة 11 / القطار 20 / سيدي عيش 7 /



//ولاية تونس// تونس قرطاج 2 /



//ولاية سليانة// برقو 8 / مكثر 10 / العروسة 3 / سليانة 4 / بوعرادة 1 / قعفور 1 /



//ولاية مدنين// مليتة 4 / ميدون 2 / حومة السوق 4 / مدنين 5 / جربة 6 / مدنين الشمالية 1 / والغ 2 / أجيم 5 /



//ولاية قابس// قابس 4 / مارث 2 / مطماطة الجديدة 3 /



//ولاية القيروان// سد الهوارب 30 / بوحجلة 35 / سيدي سعد 23 / نصر الله 25 / عين جلولة 8 / العلم 9 / الشبيكة 65 / حفوز 13 / العلا 3 / الوسلاتية 4 / السبيخة 5 / الحاجب 9 / القيروان 31 / الشراردة 4 /



//ولاية بنعروس// بومهل 6 / فوشانة 2 / مقرين 4 / مرناق 4 / رادس 5 / الخليدية 4 / بن عروس 3 / حمام الأنف 6 / المحمدية 2 / بئر الباي 4 /



//ولاية نابل// الميدة 12 / قرمبالية 7 / دار شعبان 5 / حمام الغزاز 3 / بني خلاد 8 / تاكلسة 2 / منزل بوزلفة 6 / قليبية 5 / منزل تميم 4 / نابل 5 / سليمان 6 /



//ولاية زغوان// الناظور 2 / بئر مشارقة 1 / عين عسكر 1 /



//ولاية منوبة// طبربة 2 / شواط 1 /



//ولاية سوسة// هرقلة 1 / كندار 8 / المسعدين 1 / القلعة الكبرى 1 / القلعة الصغرى 1 / سيدي الهاني 14 / مساكن 1 / حمام سوسة 1 / أكودة 1 / سوسة 1 / سيدي بوعلي 1 /



//ولاية تطاوين// تطاوين 1 / سمار 2 / بني مهيرة 2 /



//ولاية جندوبة// جندوبة غار الدماء 4 / عين دراهم 1 / وادي مليز 16 /



//ولاية الكاف// الدهماني 3 / قلعة سنان 3 / الطويرف 1 / ساقية سيدي يوسف 19 / نبر 1 / السرس 1 / القصور 7 / الكاف المدينة 3 /



//ولاية سيدي بوزيد// الرّقاب 1 / سبالة أولاد عسكر 1 / منزل بوزيان 1 / أولاد حفوز 5 / المكناسي 8 / بئر الحفي 4 / سيدي بوزيد 1 / سيدي علي بن عون 13 / المزونة 8 / بنزرت المدينة 1 /



//ولاية بلي// أم علي 13 / بئر السانية 17 /



