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هيئة الإنتخابات تشرع في أشغال المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الإنتخابية المحلية

Publié le Jeudi 25 Mai 2023 - 14:53 قراءة: 0 د, 41 ث
      
شرعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، منذ 23 ماي 2023، في أشغال المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية، وذلك تجسيدا لمخرجات الملتقى الوطني الذي انعقد بالعاصمة يوم 18 ماي 2023.

وفي هذا الإطار تم تكوين 140 فريق عمل تضُمّ ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووزارة الداخلية والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للإحصاء والديوان الوطني لقيس الأراضي والمسح العقاري وكافة الإدارات الجهوية المعنية بإنجاز هذا المشروع، حسب ما جاء في بلاغ للهيئة.

وقد انطلقت الأشغال الميدانية لهذه الفرق، بشكل متزامن، في جميع ولايات ومعتمديات الجمهورية التونسية، وفق روزنامة زمنية تمّ ضبطها مسبقا.

يُذكر أنه وفق المرسوم عدد 10 لسنة 2023 والمؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، فإن هذا المشروع "سيُفضي إلى إحداث 2155 دائرة انتخابية ضمن 2085 عمادة، سيتم ضبط حدودها بشكل رسمي ودقيق".

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