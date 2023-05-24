رئيس الجمهورية يستقبل اعضاء فريق مولودية بوسالم ويهنئهم باللتتويج بكاس افريقيا للاندية البطلة في الكرة الطائرة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ، اليوم بقصر قرطاج، فريق نادي مولدية بوسالم للكرة الطائرة إثر تتويجه ببطولة افريقيا للأندية البطلة للكرة الطائرة في أول مشاركة له في البطولة الافريقية .



وهنا الرئيس قيس سعيد كافة اعضاء هيئة الفريق واطاره الفني ولاعبيه معبرا لهم عن تقديره للانجاز الذي حققوه رافعين راية تونس عاليا كما اعرب عن تقديره لكل الابطال الذين يتوفقون في رفع التحديات معربا عن يقينه على قدرة الفريق على مزيد التالق وتحقيق مزيد الانتصارات بفضل ارادة غير محدودة رغم محدودية الامكانيات. .



ويذكر ان نادي مولودية بوسالم توج بكاس افريقيا للاندية البطلة بعد فوزه في الدور النهائي على حساب الاهلي المصري 3-2 ، وضمن مشاركته في مونديال الأندية لكاس العالم للكرة الطائرة .







