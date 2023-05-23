أستاذة في التغذية تدعو الى التقليص من استهلاك السكريات الى 35 غرام يوميا على أقصى تقدير

دعت الأستاذة في التغذية ليلى علوان اليوم الثلاثاء الى تقليص نسبة استهلاك السكريات من 10 بالمائة من مجموع السعرات الحرارية اليومية الى 7 بالمائة أي ما يعادل 35 غرام من السكر المضاف والحلويات يوميا على أقصى تقدير لما فيه من منافع للتقليل من الإصابات بالأمراض المزمنة والمحافظة على صحة الجسم.



وأضافت ليلى علوان في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن هذا المقترح تعمل منظمة الصحة العالمية على تضمينه ضمن توصياتها بدل نسبة 10 بالمائة التي كانت قد اوصت بها.

ولفتت الى ان استهلاك نسبة 7 بالمائة من السكريات تتوزع على استهلاك الأطعمة والمواد التي تحتوى على السكر منها الحلويات والسكر المضاف وشرائح الخبز أو بعض الأطعمة المعلبة وغيرها .

واعتبرت انه لا يجب تعدي عتبة 7 بالمائة خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لا يمارسون الأنشطة الرياضية وذلك للتقليص من فرص الإصابة بالسكرى وأمراض القلب والشرايين والسمنة وأمراض الدماغ خاصة الزهايمر.

وذكرت أن منظمة الصحة العالمية أوصت مؤخرا بتفادى استهلاك بدائل السكر لكونها لا تساعد على خسارة الدهون وتخفيف الوزن خلافا لما يتبادر في الذهن غير انها تحدث تفاعلات مع الجسم تؤدى الى استهلاك كميات هامة منها الى جانب احتواء هذه المواد من بسكويت دون سكر مضاف أو ياغورت أو مشروبات غازية على مواد حافظة ودهنية بكميات أكبر.



