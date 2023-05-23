وزير الصحة يشدّد على ضرورة تحسين خزن الأدوية وإحكام التوزيع

شدّد وزير الصحة على مرابط أمس الاثنين في زيارة ميدانية الى مخازن توزيع الأدوية التابعة للصيدلية المركزية للبلاد التونسية بولاية بن عروس على ضرورة تحسين خزن الأدوية وإحكام عمليات التوزيع.

كما أكد علي مرابط على أهمية المحافظة على المخزون الوطني من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يضمن سلامتها والإستجابة لحاجيات المواطنين حسب بلاغ لوزارة الصحة.

وعاين وزير الصحة بالمناسبة ظروف مسك الأدوية وخزنها وعمليات توزيعها على مختلف المؤسسات الإستشفائية والمراكز الجهوية للصيدلية المركزية كما اطّلع على المخزون المتوفر من المواد الصيدلانية وظروف العمل بهذا المرفق العمومي الحيوي.



