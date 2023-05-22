الجامعة العامة للتعليم الأساسي تنظم وقفات احتجاجية في المدارس الابتدائية بداية من يوم غد الثلاثاء

أفاد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي ان مدرسي التعليم الابتدائي سيشرعون بداية من يوم غد الثلاثاء في تنفيذ وقفات احتجاجية بكافة المدارس الابتدائية لتتوج بتجمعات احتجاجية أمام المندوبيات الجهوية للتربية "بسبب تنكر وزارة التربية للمطالب المشروعة للمعلمين" حسب تقديره.



وأوضح توفيق الشابي في تصريح ل(وات) أنه تم توزيع الوقفات الاحتجاجية على 4 أقاليم في البلاد، حيث ستنطلق الوقفات بداية من يوم الغد الثلاثاء 23 ماي الجاري في ولايات قابس ومدنين وتطاوين وقبلي وقفصة وتوزر، من الساعة التاسعة الى العاشرة صباحا.



وستتبعها وقفات احتجاجية يوم الخميس 25 ماي الجاري في ولايات الكاف وجندوبة وسليانة وباجة وزغوان والقيروان، فيما تنطلق الاحتجاجات يوم الجمعة 26 ماي الجاري بولايات سوسة والمنستير وصفاقس والمهدية والقصرين وسيدي بوزيد، من الساعة التاسعة الى العاشرة صباحا.



وأضاف الشابي ان آخر الوقفات الاحتجاجية ستنفذ يوم 30 ماي الجاري في ولايات تونس وبن عروس وأريانة ومنوبة وبنزرت ونابل، من الساعة التاسعة الى العاشرة صباحا.



وأفاد بأن الجامعة العامة للتعليم الأساسي ستدعو إلى تنفيذ يوم غضب على المستوى الوطني في صفوف مدرسي التعليم الابتدائي سيقع تحديد موعده لاحقا، مؤكدا أنه يتواصل بالتوازي مع ذلك حجب أعداد الثلاثي الأول والثاني والثالث تماشيا مع قرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي بتاريخ 9 ماي الجاري.



وحول العودة للمفاوضات مع وزارة التربية قال الشابي ان الجامعة تمد يدها للحوار لإيجاد حلول تحقق المطالب المشروعة للمدرسين، مبينا أن آخر جلسة تفاوضية مع وزارة التربية تعود إلى يوم 3 ماي الجاري، بينما لم تحدد الوزارة أي موعد جديد للتفاوض، وفق قوله.

وحمّل الشابي وزارة التربية مسؤولية فشل جلسات التفاوض مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي سواء فيما يتعلق منها بالمطالب ذات الأثر المالي أو المطالب المهنية للمدرسين.



