بطولة افريقيا للاندية للكرة الطائرة: مولدية بوسالم تفوز باللقب القاري بعد الفوز على الزمالك المصري 3-2

حقق فريق مولدية بوسالم للكرة الطائرة انجازا تاريخيا بالفوز بلقبق بطولة افريقيا للاندية للكرة الطائرة (رجال) و ذلك بعد فوزه على الزمالك المصري بنتيجة 3-2 تفاصيلها (21-25 و 22-25- و 26-24 و 25-23 و 15-12) في لقاء الدور النهائي للبطولة الذي احتضنته قاعة قليبية.وهو اللقب الاول لفريق اتحاد بوسالم على الصعيدين المحلي و القاريوتوفق ابناء فريق بوسالم في قلب معطيات المباراة بعد تخلفهما بنتيجة شوطين لصفر حيث تمسكوا بامالهم وحظوظهم حتى الرمق الاخير و تمكنوا من انهاء اللقاء لصالحهم واهداء كرة الطائرة التونسية لقبا قاريا جديدا.