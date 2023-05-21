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بطولة افريقيا للاندية للكرة الطائرة: مولدية بوسالم تفوز باللقب القاري بعد الفوز على الزمالك المصري 3-2

Publié le Dimanche 21 Mai 2023 - 20:11 قراءة: 0 د, 30 ث
      
حقق فريق مولدية بوسالم للكرة الطائرة انجازا تاريخيا بالفوز بلقبق بطولة افريقيا للاندية للكرة الطائرة (رجال) و ذلك بعد فوزه على الزمالك المصري بنتيجة 3-2 تفاصيلها (21-25 و 22-25- و 26-24 و 25-23 و 15-12) في لقاء الدور النهائي للبطولة الذي احتضنته قاعة قليبية.
وهو اللقب الاول لفريق اتحاد بوسالم على الصعيدين المحلي و القاري

وتوفق ابناء فريق بوسالم في قلب معطيات المباراة بعد تخلفهما بنتيجة شوطين لصفر حيث تمسكوا بامالهم وحظوظهم حتى الرمق الاخير و تمكنوا من انهاء اللقاء لصالحهم واهداء كرة الطائرة التونسية لقبا قاريا جديدا.


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