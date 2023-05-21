بن عروس: اللجنة الجهوية للنظافة والعناية بالبيئة تضبط محاور برنامج تدخلها للعناية بالشواطئ

ضبطت اللجنة الجهوية للنظافة والعناية بالبيئة بن عروس، في إطار الاستعداد للموسم الصيفي والسياحي بالولاية، خلال اجتماعها الأخير بمقر الولاية، مختلف محاور برنامج تدخلها للعناية بالشواطئ، وذلك بالتنسيق مع المصالح الجهوية المعنية والبلديات المكونة للشريط الساحلي وهي رادس والزهراء، وحمام الأنف وحمام الشط.



وتم في إطار البرنامج تحديد موعد الانطلاق في تنظيف الشواطئ، وضمان استمرارية العناية بها ودوريتها إلى جانب تركيز نقاط النجدة والإسعاف، وتهيئة المواقع المخصصة لها وتأمين نقاط الحراسة، وتنظيف المسالك المؤدية إلى الشواطئ والغابات المحيطة بها وحمايتها من الحرائق.



وأوصى المشاركون في أشغال اللجنة المنعقدة، أول أمس الجمعة بإشراف والي الجهة عز الدين شلبي وبحضور معتمدي الجهة، والمديرين الجهويين، والهياكل الأمنية، بتكثيف المراقبة الصحية للمحلات المفتوحة للعموم، والحرص على ضمان احترام التراتيب البلدية، وتوفير كل الوسائل الضرورية لضمان سلامة المصطافين.



وأكد الوالي بالمناسبة على ضرورة تنظيف الشواطئ والمسالك المؤدية لها والغابات المحيطة بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سلامة المصطافين وحفظ الصحة العامة والتصدّي لكل التجاوزات كالاستغلال العشوائي للشواطئ والشريط الساحلي لافتا إلى إلى أهمية تنفيذ برنامج مكثّف لمقاومة الحشرات من طرف كــافة البلديــات بمعـاضدة المصالــح الجهويــة المعنـية.







