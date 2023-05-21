نقابة الصحفيين تدعو الى وقفة مساندة للصحفيين الياس الغربي وهيثم المكي

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الصحفيات والصحفيين، إلى المشاركة في وقفة مساندة للصحفيين بإذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة الياس الغربي وهيثم المكي، غدا الاثنين على الساعة العاشرة صباحا أمام إدارة الابحاث بالقرجاني، "على اثر استدعائهما للبحث في قضية رفعتها ضدهما نقابة أمنية، لتناول موضوع يتعلق بتطورات الوضع في البلاد والمؤسسة الأمنية".



وأضافت نقابة الصحفيين في بلاغ أصدرته اليوم الأحد، أن هذه الوقفة تندرج كذلك "في إطار التضامن مع كل ضحايا المرسوم "54 (المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، وضحايا "المحاكمات والايقافات التعسفية"، وفق تعبيرها، داعية شركاءها من منظمات ومدافعين عن حقوق الإنسان ومناضلين، "الى لانخراط فعليا في معركة حرية التعبير في تونس".



يشار الى أن إذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة، كان أعلنت يوم الخميس الفارط، أنه تم استدعاء الصحفي هيثم المكي والصحفي مقدم برنامج "ميدي شو" الياس الغربي لدى الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني للاستماع اليهما، على خلفية مضمون صحفي في برنامج "ميدي شو"، على اثر شكاية تقدمت بها نقابة الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي يوم الأربعاء الفارط.



كما تناقلت وسائل الاعلام، أن الامين العام لنقابة الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي، أودع الاربعاء الفارط شكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ضد الاعلاميين المذكورين وكذلك ضد الممثل القانوني للإذاعة وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل تهم تتعلق بالثلب وهتك العرض.





