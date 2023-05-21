وزير التربية: الاستعدادات للامتحانات الوطنية تشارف على الانتهاء

قال وزير التربية، محمد على البوغديري، اليوم الاحد، ان مختلف الاستعدادات لكافة الامتحانات الوطنية شارفت على الانتهاء مطمئنا الأسر التونسية وتلاميذ كل المراحل التعليمية بنجاح السنة الدراسية.



وأفاد البوغديري، في تصريح اعلامي على هامش اشرافه على فعاليات الدورة الأولى للأولمبياد الوطني في الابتكارات في الفيزياء التي دارت بالمركز الوطني لتكوين وتطوير الكفاءات بقرطاج، أن الاطار التربوي على أتم الاستعداد لانجاح الامتحانات الوطنية.



وتابع قائلا، ان الوزارة تحرص على انجاح السنة الدراسية الحالية من خلال توفير كافة الظروف الملائمة لا سيما باستكمال مشاريع تحسين البنية الاساسية واشغال الصيانة وتوفير كافة المستلزمات المطلوبة.

وحول مسار المفاوضات مع جامعتي التعليم الاساسي والثانوي، خيّر وزير التربية عدم التعليق على الموضوع مكتفيا بطمأنة الجميع بنجاح السنة الدراسية.

وللاشارة فان جامعتي التعليم الاساسي والثانوي تخوضان تحركا احتجاجيا على خلفية جملة من المطالب المهنية من خلال حجب أعداد الثلاثيتين الاولى والثانية.

ويقبل التلاميذ خلال ما تبقى من شهر ماي الجاري ومفتتح شهر جوان المقبل على اجراء امتحانات الثلاثي الثالث والاخير قبيل انطلاق الامتحانات الوطنية في جوان القادم

يذكر أن وزارة التربية كانت قد دعت الاساتذة والمعلمين يوم الاثنين الفارط الى تطبيق قاعدة العمل المنجز بتنزيل أعداد الامتحانات على المنصة المخصصة للغرض.





