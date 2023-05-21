بيريز تحطم الرقم القياسي لسباق المشي 35 كيلومترا

حطمت الإسبانية ماريا بيريز الرقم القياسي العالمي في سباق 35 كيلومترا مشي في بطولة أوروبا للمشي للسيدات متفوقة بفارق نحو نصف ثانية على الرقم السابق الذي سجلته كيمبرلي غارسيا متسابقة بيرو قبل شهرين.

وسجلت الإسبانية زمنا قدره ساعتان و37 دقيقة و15 ثانية في السباق الذي أقيم في مدينة بوديبرادي التشيكية، وهو أقل بمقدار 29 ثانية من رقم غارسيا.

وكانت منصة التتويج إسبانية خالصة، إذ حلت راكيل غونزالز في المركز الثاني بفارق أكثر من ثماني دقائق خلف بيريز بينما جاءت كريستينا مونتسينوس ثالثة.

وكانت غارسيا، بطلة العالم في سباقي المشي 20 كيلومترا و35 كيلومترا، قد سجلت الرقم القياسي السابق في مارس الماضي عندما قطعت مسافة السباق في ساعتين و37 دقيقة و44 ثانية في دودينس في سلوفاكيا.





