تطور الاستثمارات المصرح فيها في قطاع الصناعة بـ7ر16 بالمائة

زادت الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعة بنسبة 7ر16 بالمائة الى قيمة 915 مليون دينار، حتى موفى افريل 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وفق نشرية الظرف الصناعي لشهر افريل 2023 الصادرة .عن وكالة .النهوض بالصناعة والتجديد



وتطور عدد المشاريع المصرح بها بنسبة 8ر3 بالمائة فحسب، ليبلغ 1087 مشروعا، مع نهاية افريل 2023، وستتيح هذه المشاريع احداث 151 14 موطن عمل مقابل 336 17 موطن عمل في الفترة ذاتها من 2022.



وعرفت نوايا الاستثمار ارتفاعا في عدد من القطاعات مثل صناعة مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 395 بالمائة، والصناعات الميكانيكية والالكترونية، 4ر14 بالمائة، والكيميائية، 9ر29 بالمائة والنسيج والملابس، 5ر104 بالمائة والصناعات المختلفة بما يعادل 3ر3 بالمائة.



في المقابل، تراجعت نوايا الاستثمارات في القطاعات الاخرى بين موفى افريل 2023 و2022، وهي الصناعات الغذائية التي تقلصت بنسبة 3ر21 بالمائة والجلود والاحذية 7ر77 بالمائة.



يذكر ان 66 بالمائة من الاستثمارات المصرح بها خلال الاشهر الاربعة الاولى من سنة 2023، تتنزل في اطار احداثات المشاريع، وقد قفزت هذه الاستثمارات بنسبة 90 بالمائة الى 5ر601 مليون دينار في الفترة المذكورة.



وتقهقرت نوايا الاستثمارت في اطار مشاريع اخرى، غير الاحداثات، ( توسع، تجديد تجهيزات...،) بنسبة 8ر8 بالمائة الى 6ر313 مليون دينار ونحت نحوها احداثات الشغل المرتبطة بها التي انخفضت الى 4235 موطن عمل بنسبة 9ر46 بالمائة.



انخفاض بنسبة 40 بالمائة في الاستثمارات الصناعية الاجنبية

ارتفعت الاستثمارات المصرح فيها في الصناعات المصدرة كليا بنسبة 7ر28 بالمائة لتصبح بقيمة 8ر424 مليون دينار مع موفى افريل 2023

ويعود هذا التطور، اساسا، الى الصناعات الميكانيكية والالكترونية ومواد البناء والخزف والبلور والنسيج والملابس، وفق نشرة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد .



وعرفت الصناعات الموجهة الى السوق المحلية، زيادة بنسبة 9ر7 بالمائة الى 490 مليون دينار، وتكون بذلك نسبة 54 بالمائة من الاستثمارات المصرح بها حتى نهاية افريل 2023 موجهة الى مشاريع غير مصدرة كليا.



وتراجعت الاستثمارات الصناعية الاجنبية بنسبة 100 بالمائة والمنجزة في اطار الشراكة بنسبة 40 بالمائة الى 178 مليون دينار مع نهاية افريل 2023







