جلسة عامة للبرلمان يوم الثلاثاء القادم

يعقد مجلس نواب الشعب، جلسة عامة غدا الثلاثاء، بداية من الساعة العاشرة صباحا، وذلك لانتخاب اللجان القارة، وفق بلاغ صادر اليوم الأحد عن البرلمان.



وكان رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، أشرف يوم الجمعة الفارط على الاجتماع الاوّل لمكتب المجلس، وأعلن عن توزيع المسؤوليات صلبه، وعن توزيع حصص غير المنتمين لعضوية اللجان القارة السيادية.





