توزر: الحجاج يتمون إجراءات السفر الى البقاع المقدسة ضمن خدمات الشباك الموحد

أتم 91 حاجا وحاجة، جميع إجراءات الحج الى البقاع المقدسة من خلال خدمات الشباك الموحد المنتظم اليوم الاحد بدار الشباب توزر والتى ضمت شركة الخدمات الوطنية، قصد إتمام الإجراءات المتعلقة بالإقامة والتنقل أثناء أداء المناسك، والخطوط الجوية التونسية، فضلا عن حضور عدد من فروع البنوك والبريد التونسي للقيام بعملية صرف العملة ومصالح الصحة العمومية للتثبت من شهائد التلقيح ضد فيروس "كورونا" وكذلك الوعاظ لتقديم بعض النصائح.



وبين المدير الجهوي للشؤون الدينية عماد المهيدي ل"وات" أنه من المقرر أن تكون رحلة الحج انطلاقا من مطار توزر نفطة يوم 11 جوان المقبل، مبينا أنه بإتمام إجراءات السفر والإقامة سيتواصل تقديم الدروس التوعوية الى غاية يوم 2 جوان، تتوج بيوم جهوي للحجيج ينتظم يوم 5 جوان ويحضره كافة حجيج الجهة.



واوضح ان الدروس تتعلق، بالأركان والفرائض والواجبات والسنن والمستحبات وآداب الزيارة والاستعداد للحج، فضلا عن نصائح متعلقة بالسكن وظروف التنقل سواء في المدينة المنورة أو مكة مكرمة، مع برمجة لقاء للمصالح الصحية لتقديم نصائح أخيرة والاجابة عن تساؤلات الحجيج خاصة بالنسبة للحاملين لأمراض مزمنة.



