القصرين: المركب الشبابي بالقصرين يطلق حملة تحسيسية توعوية حول مخاطر القمار وتداعياته

أطلق المركب الشبابي بالقصرين بالشراكة مع جمعية منتدى الشباب لثقافة المواطنة وجمعية ساندني للإحاطة بالمدمنين، اليوم السبت، حملة تحسيسية توعوية حول مخاطر ظاهرة القمار تحت شعار "صيحة فزع ..القمار.. انتحار ..تطرف عنيف " وذلك في سبيل الحدّ من هذه الظاهرة المستفحلة بالجهة ومختلف جهات البلاد ومجابهتها.

وتخلّل الحملة التحسيسية، المتواصلة إلى غاية يوم غد الأحد، منبر حواري التأم بفضاء المركب الشبابي بالقصرين وأثث فعالياته واعظ ديني واخصائي إجتماعي وناشطون في المجال الاعلامي والشبابي مع ممثلين عن المجتمع المدني، وبمشاركة فيه عدد من شباب الجهة.

وتضمّن المنبر الحواري مداخلات وحلقات نقاش بين جميع المشاركين وشهادات حية لمواطنين وشباب تضرّروا من القمار، وآخرون أقلعوا عنه حديثا، كما تم عرض فيدوهات وتسجيلات لعينات من العائلات التي عانت من ظاهرة القمار وتضررت بشكل كبير حتى تكون درسا وعظة لمدمني هذه الظاهرة.

وأوضحت أستاذة الشباب بالمركب الشبابي بالقصرين، جيهان صالحي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الحملة التوعوية التحسيسية حول مخاطر وآثار ظاهرة القمار السلبية ستختتم غدا صباحا بحملة ميدانية وسط مدينة القصرين عبر توزيع مطويات ومن خلال التواصل المباشر مع الشباب والمواطنين من مختلف الفئات العمرية والشرائح الإجتماعية في سبيل التحسيس بخطورة هذه الظاهرة التي تسببت في تفكيك عدّة أسر ودمرت مستقبل العديد من الشباب.

وشدّدت صالحي، بالمناسبة، على ضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع للتحسيس بالآثار السلبية لهذه الظاهرة و التصدي لها باعتبارها دمار للذات وللعائلات وفق تعبيرها.

وفي تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عبّر عدد من الشباب المشارك في المنبر الحواري والمساهم في الحملة التحسيسية حول مخاطر القمار على أهمية مثل هذه التظاهرات التي تساهم بشكل كبير في توعية المواطنين وخاصة منهم الشباب بمخاطر القمار الذي يمثّل هدرا للوقت واستنزافا للمال والجهد وطريقا معبدة نحو السرقة والنشل وارتكاب الجرائم باعتباره ادمانا مثله مثل المخدرات والمشروبات الكحولية، موجهين دعوتهم إلى أقرانهم وكل الفئات بضرورة الإقلاع الفوري عن القمار بأنواعه وتجنب تأثيراته السلبية .



