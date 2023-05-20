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تطاوين: الحماية المدنية توصي مستعملي الطريق بتوخي الحذر إثر هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة تسبّبت في انخفاض حاد في مجال الرؤية

Publié le Samedi 20 Mai 2023 - 20:38 قراءة: 0 د, 30 ث
      
يتواصل اليوم السبت، ولليوم الثاني على التوالي، هبوب رياح قوية مثيرة للرمال والأتربة على كافة مناطق ولاية تطاوين، وذلك رغم برودة الطقس نسبيا مقارنة بيوم أمس الجمعة.
وفي هذا الإطار، أصدرت الادارة الجهوية للحماية المدنية بلاغا تحذيريا منذ يوم أمس نبّهت فيه مستعملي الطريق من مخاطر هذا الوضع الذي تسبب في انخفاض حاد لمجال الرؤية لا سيما في المناطق الصحراوية الرملية، داعية الى الحد من السرعة والانتباه للمفاجآت التي قد تشكل خطرا عليهم مثل سقوط الاشجار وأعمدة الكهرباء والهاتف التي قد تتكسر بفعل الرياح، فضلا عما قد تحمله هذه الرياح من أغطية اسقف غير مثبتة جيدا وغيرها.
هدية



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